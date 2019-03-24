Вчені знайшли втрачені артефакти Тутанхамона





Артефакти Тутанхамона, які вважалися загубленими протягом майже половини століття, виявилися в сховище Луксорский музею в Єгипті — пише видання Live Science, за даними якого, вченим вдалося відшукати відсутні деталі мініатюрної моделі фараонской човни .



Модель човна Тутанхамона була виявлена археологом з Великобританії Говардом Картером, який досліджував гробницю давньоєгипетського царя в 1922 році.



Однак у 1973 році деякі частини човна Тутанхамона були оголошені втраченими. Вчені втратили, зокрема, щоглу човна, а також деякі інші мініатюрні предмети, які єгиптяни клали в модель корабля, призначену для мандрівного по загробному світу фараона.



«Це неймовірне подія за всю мою кар’єру. Дивно, але через таку кількість років у нас все ще є можливість розкривати таємниці, пов’язані з «золотим» єгипетським фараоном», — говорить Мохаммед Атва, співробітник Луксорский музею.