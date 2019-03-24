В Одесі сталося страшне ДТП: BMW X6 розірвало навпіл, загинули чоловік і жінка

У ніч на неділю, 24 березня, в Одесі в районі години ночі на проспекті Шевченка сталася жахлива ДТП.

Водій автомобіля BMW, який рухався у напрямку проспекту Гагаріна, не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованим автомобілем Hyundai Sonata, після наїхав на опору лінії електропередач.

За словами очевидців, від удару об стовп автомобіль BMW X6 розірвало на дві частини, після чого він загорівся. Уламки автомобіля розкидало на кілька десятків метрів.

Внаслідок ДТП 33-річна пасажирка автомобіля BMW загинула на місці. 22-річний водій помер у реанімації.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху).