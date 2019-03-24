Зеленський висловив готовність надати Криму та Донбасу більше прав, ніж вони зможуть мати при Росії

Актор і учасник президентських перегонів Володимир Зеленський готовий надати Криму та Донбасу більше прав, ніж вони зможуть мати при Росії.

Про це він сказав у коментарі журналістам Нового часу.

Кандидат у президенти України вважає, що Донбасу і Криму потрібно дати більше прав і свобод у складі України, чим їм може дати Росія.

«Я б хотів зробити все для того, щоб на сході України припинили стріляти, щоб більше не гинули наші люди, адже людське життя — це найбільша цінність», — зазначив він.

«Можна розглядати культурно-мовні особливості цих регіонів. А що стосується всього іншого — якщо б вони залишилися з вільною і незалежною Україною, то вже отримали б на порядок більше прав і свобод, ніж коли-небудь зможуть мати в РФ», — сказав Володимир Зеленський.