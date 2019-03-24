«Я була агресивно проти!» Дружина Зеленського в присутності чоловіка зробила несподівану заяву

Дружина шоумена і кандидата в президенти Володимира Зеленського Олена заявила, що була категорично проти його участі у виборах глави держави.

Таке висловлювання прозвучало в ефірі телеканалу ICTV під час інтерв’ю. «Я була відверто, агресивно проти початку цього проекту. Бо це дуже важкий проект – навіть не проект, інший напрямок у житті. Але мене, напевно, намагалися берегти. І самі ранні плани, коли все це обговорювалося з колегами, близькими соратниками — не можу сказати, що від мене це приховували, але оберігали мене від зайвої інформації, щоб я раніше часу не нервувала», – сказала вона.

У той же час, Зеленська підкреслила, що змирилася з вибором чоловіка, так як знає його як дуже цілеспрямованої людини.

«…В той момент, коли я зрозуміла, що рішення прийнято і дорога обрана, я намагаюся тримати себе в руках, заспокоювати, консолідувати всі позитивні флюїди в одну точку, щоб негатив трошки знімати. Мені здається, поки виходить», – зазначила вона.

При цьому Олена Зеленська запевнила, що поки не готується до ролі першої леді.