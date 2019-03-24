ЗМІ: Британський уряд має намір відправити Мей у відставку

Уряд Великобританії має намір домагатися відставки прем’єр-міністра Терези Мей і тимчасового призначення на цю посаду іншої людини, чия персона ще обговорюється. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив політоглядач видання The Sunday Times Тім Шипман.

«Сьогодні я говорив з 11 членами кабінету міністрів, які хочуть, щоб прем’єр-міністр подала у відставку. Вони мають намір виступити проти неї на засіданні кабміну в понеділок. — Змовники хочуть призначити тимчасового лідера, якому належить здійснити Brexit», — написав він.

За словами Шипмана, найбільше шансів змінити Мей має голова секретаріату уряду Девід Лідінгтон. Крім нього обговорюються кандидатури міністра закордонних справ великої Британії Джеремі Хант і міністра навколишнього середовища, продовольства і сільськогосподарської розвитку Майкл Гоува.

Газета The Mail on Sunday вважає, що саме Гаува, а не Лідінгтон користується найбільшою підтримкою. Однак після виходу країни з Євросоюзу наступник Мей буде змушений залишити посаду.

«Незважаючи на розбіжності з приводу кандидатури наступника, майже всі згодні з тим, що Мей повинна покинути пост, і цього повинно вистачити, щоб вона, принаймні, призначила дату свого відходу», — додав Шипман.

Він вважає, що Мей остаточно втратила довіру в уряді, а розколоту Консервативну партію може згуртувати тільки її відставка.

Нагадаємо, вихід Великобританії з Європейського союзу перенесено на 22 травня. Таке рішення ухвалене главами держав і урядів 27 країн в ході саміту Євросоюзу.