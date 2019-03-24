На каналі “1+1” Петра Порошенка звинуватили у вбивстві рідного брата

Вчора, 23 березня, у програмі “Українські сенсації-2019” на каналі “1+1” журналісти розповіли про численних корупційних схемах, які організував або в яких брав участь президент Петро Порошенко.

Мова йшла про його офшори, “сліпий траст” і “Свинарчук-гейт”. Але крім цього, у програмі прозвучала інформація про можливу причетність Петра Порошенка до замовних вбивств. В тому числі і свого рідного брата.

Про це говорилося з посиланням на опозиційного молдавського політика Ренато Вусатого. Зокрема, у вересні 2017 року Вусатий розповів на відео, що в його розпорядженні виявилася маса документів, які містять факти щодо злочинів, скоєних Порошенко в Молдові.

Опозиційний політик продемонстрував копію постанови прокуратури від 1 жовтня 2012 року, яку підписав прокурор Ліліан Рудей, де “чітко написано, що група фізичних осіб, очолювана Петром Порошенком, а саме Петру Мадан та інші, створили ряд ОЗГ, які вчинили на території Молдови з 1996 по 2004 рік ряд особливо тяжких злочинів, такі як шахрайство в особливо великих розмірах, розкрадання, і є підозри (на адресу Порошенка) і в організації вбивства свого рідного брата, Михайла Порошенко”. У документі зазначено, що за згаданим епізодами було порушено близько 40 кримінальних справ.

“Тут маса фактури. Копії платіжних доручень, підписаних Петром Порошенко, його покійним братом, їх молдавськими бізнес-партнерами, особисте листування Порошенко”, – сказав Ренато Вусатий.

Він також заявив, що в новому світі починають виглядати обставини, пов’язані з давнім злочином, жорстоким і шокуючим вбивством цілої сім’ї в Кишиневі. Мова йде про сім’ї бізнесмена Костянтина Шупарского, який був по-звірячому вбитий сокирою разом зі своєю дружиною і дочкою, ймовірною спадкоємицею акцій “Gemini”, у яких був зацікавлений Петро Порошенко, і які потім перейшли до нинішнього президента України.

Як відомо, за офіційною версією, Михайло Порошенко загинув у дорожньо-транспортній пригоді. “Але молдавські поліцейські, які в ті роки працювали, кажуть, що його мертвим привезли в Кишинів, не було жодного ДТП, його там втопили”, – заявив Порошенко.