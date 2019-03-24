У Києві на Старій Дарниці зайнялося занедбаний будинок: постраждали троє безхатченків

У суботу, 23 березня, в Києві на Старій Дарниці сталася пожежа. Горіло занедбане триповерхова будівля за адресою вулиця Юрія Шевельова, 100.

Займання сталося одночасно в трьох різних кімнатах. За попередньою інформацією, бездомні, які використовували приміщення як тимчасове місце проживання, намагалися зігрітися і розпалили кілька вогнищ всередині, вогонь перейшов на гори сміття і поширився по будівлі.

Інцидент стався близько 20:30.

За словами співробітників ДСНС, троє чоловіків без певного місця проживання ночували в покинутому будинку і розвели багаття одночасно в декількох приміщеннях будинку на першому поверсі. Так як все всередині завалено величезною кількістю сміття, вогонь перейшов на нього, таким чином сталася пожежа.

Один з винуватців самостійно прибіг в пожежну частину, яка знаходиться поруч і повідомив рятувальників про інцидент. Співробітники ДСНС оперативно прибули за адресою і вже о 21:00 повністю ліквідували вогонь.

Крім того, на місці працювали медики, які надали трьом постраждалим першу допомогу і госпіталізували їх для більш детального огляду. У якому стані були чоловіки і які отримали травми, невідомо. За словами рятувальників, раніше в будівлі знаходився дитячий садок, але вже тривалий час воно пустує і бездомні часто випадково влаштовують там пожежі. На місці працювали співробітники поліції і ДСНС, а також три карети швидкої допомоги. Деталі інциденту встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у Дніпрі горіла лікарня.