На Львівщині засудили 20-річного юнака, який ухилявся від призову

Радехівською місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення у суді стосовно 20-річного мешканця Львівщини, який вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 335 КК України – ухилення від призову на строкову військову службу.

Про це розказала прес-служба прокуратури Львівської області.

Так, військово-лікарською комісією вказаного чоловіка визнано придатним для проходження строкової військової служби.

Призовник перебував на обліку у військовому комісаріаті, а відтак був належно поінформований про наслідки неявки на відправку.

Проте, після отримання повістки з вимогою прибути до районного військкомату для подальшого проходження військової служби у Збройних силах України, всупереч вимогам ст. 1 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», без поважних причин не з’єднання явився.

Суд вислухавши сторони та оцінивши надані йому докази під час розгляду справи, взявши до уваги позицію прокурора та обвинуваченого, дійшов до висновку про визнання підсудного винним та призначив покарання у вигляді 2 років обмеження волі із встановленням іспитового рядок – 1 рік.