Мадуро готує нові масові арешти

Лідер південноамериканської країни розповів, хто готував план її ліквідації і пообіцяв нові арешти.

Президент Венесуели Ніколас Мадуров заявив, що його хочуть вбити, але план злочину нібито був зірваний.

З такою заявою він виступив перед журналістами, – пише Сегодня. Він вважає, що його хоче “прибрати” лідер опозиції Хуаном Гуайдо, який нібито стоїть за таємним планом ліквідації глави держави.

“Мене хоче вбити північноамериканський імперіалізм. Ми тільки що зірвали план мого вбивства, яким особисто керувала маріонетка диявола (Гуайдо, на думку президента Венесуели — ред.)”, – заявив Мадуро.

Президент Венесуели також додав, що прокуратура вже майже розкрила змову і скоро точно будуть “нові арешти нових терористів”.