У Парижі виставлять на продаж рідкісний малюнок Пікассо

Ця робота присвячена подрузі Пікассо Марії-Терези Вальтер



Рідкісний малюнок іспанського художника Пабло Пікассо буде виставлений на продаж на аукціоні christie’s в Парижі.

“Рідкісний малюнок художника Пабло Пікассо, який виконаний пером і чорнилом, оцінюється в 250 000 і 300 000 євро. Цей неопублікований малюнок буде виставлений на аукціон 28 березня в christie’s в Парижі”, – йдеться в повідомленні.

Малюнок “Флейтистка і оголена фігура” розміром 26×33,3 см датований і підписаний: Picasso PARIS 22 жовтня 1932. Відноситься до сюрреалістичного періоду творчості Пікассо. Спочатку він належав одному і агенту Пікассо Даніелю-Анрі Канвейлеру, якому художник подарував цей ескіз. Зараз він належить Музею сучасного мистецтва Нью-Йорка.

Ця робота присвячена подрузі Пікассо Марію-Терезу Вальтер, заради якої він залишив свою дружину, російську балерину Ольгу Хохлову.