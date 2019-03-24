Brexit: мільйон британців вийшли на вулиці

У марші за проведення другого референдуму за Brexit, який пройшов у Лондоні 23 березня, взяли участь близько мільйона осіб.

Про це в Twitter повідомила громадська кампанія People’s Vote, яка організувала акцію.

Видання BBC News відзначило, що незалежних даних про кількість учасників маршу немає, але мова йде про сотні тисяч людей. Якщо оцінка кампанії People’s Vote вірна, то це друга за масовістю демонстрація у Великобританії з 2003 року. Тоді в Лондоні пройшла акція проти війни в Іраку.

За оцінкою організаторів, на вулиці вийшли майже два мільйони осіб; поліція оцінила кількість учасників в 750 тисяч. Відомо, що в жовтні 2018 року лондонський марш прихильників повторного референдуму за Brexit, також організований кампанією People’s Vote, зібрав 700 тисяч осіб.