В Україні перед виборами масово відключають телебачення: причина

В Україні напередодні виборів почали масово відключати телебачення.

Так, до виборів у нашій країні залишається всього тиждень, а в прилеглих регіонах Росії, почали відключати телеканали, пише Политека.

В епіцентрі подій опинився містечко Білопілля на Сумщині, телевежа якого покриває практично всю область і навіть частинку російської території. Саме там, несподівано для місцевих жителів «пропали» канали і без телебачення залишилася практично вся Сумщина. А одну з найпотужніших телевеж регіону просто відрізали від світу.

Як з’ясувалося, причиною масового відключення телебачення стала банальна несплата, яка не пов’язана з виборами в Україні. Місцевий філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення заборгував 400 тисяч гривень за електроенергію.

З боку енергетиків неодноразово були попередження про відключення, проте ультиматуми не діяли. Так, 20 березня, вони зробили це без всяких попереджень.

Така ж ситуація склалася і в Красногорівці на Полтавщині. Також під загрозою відключення – телевежа на Вінниччині та башти в інших регіонах. Адже загальний борг Концерну РРТ за електроенергію сягає 20 мільйонів гривень.

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Концерн у свою чергу виправдовується, мовляв, не має грошей, тому що йому заборгували. Зокрема національні телеканали і компанія «Зеонбуд», яка поширює цифровий сигнал.

Однак розібратися зі всією цією ситуацією він повинен до 1 травня та телебачення включили. Кошти на погашення боргів всіх трьох концерн РРТ екстрено знайшли.

Нагадаємо, що в січні стало відомо про те, що в Україні знизили ціни на електроенергію для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків до рівня стандартних тарифів для населення.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг в п’ятницю, 11 січня. Про це повідомила голова НКРЭКУ Оксана Кривенко в Facebook.

«Врегулювали ціни на електроенергію, спожиту на технічні цілі в багатоквартирних будинках і садових товариствах шляхом скасування постанови НКРЭКУ від 21 грудня 2018 року №2010», – зазначила Кривенко.

Таким чином, тарифи для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків були знижені з 232 коп/кВт-год – до 168 коп/кВт-год.

Раніше Hyser писав про те, що в Україні подорожчає електроенергія: на скільки зростуть тарифи.

Також Hyser повідомляв, що близький друг Зеленського офіційно звернувся до Путіна.

Нагадаємо, що Зеленський зробив гучну заяву про українському бізнесі.