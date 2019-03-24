В Індонезії стався потужний землетрус: подробиці та фото з місця НП

В Індонезії зафіксований новий підземний поштовх магнітудою шість балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомили у Європейсько-Середземноморському сейсмологическом центрі, пише «segodnya».

Країну продовжує трясти. Відзначається, що підземні поштовхи сталися в Молуккській морі неподалік від індонезійського острова Сулавесі, 166 км на схід від міста Манадо (452 тис. жителів).

Як повідомили в сейсмологическом центрі, епіцентр землетрусу знаходився на глибині 60 км. В той же час поки немає даних, чи є жертви або руйнування.

Індонезія оточена так званим Тихоокеанським вогненним кільцем — ланцюгом сейсмічно активних зон і вулканів, у тому числі підводних, що простягаються від берегів Мексики до Нової Зеландії.

Потужна стихія у вигляді цунамі неодноразово атакувала острова. Останній серьездный випадок стався в грудні 2018 року. Стихія змусила покинути свої будинки майже 50 тисяч людей, більше семи тисяч були травмовані.

В результаті удару цунамі індонезійськими островами Суматра і Ява загинув 431 людина, понад 7,2 тисяч отримали поранення. Найбільше число загиблих зафіксовано в районах Пандегланг і Серанг, розташованих в провінції Бантен на острові Ява, а також провінції Лампунг на острові Суматра.

У зв’язку з цими подіями індонезійські власті просять жителів районів Пандегланг, Серанг і Південний Лампунг триматися подалі від пляжів в Зондській протоці.

Нагадаємо, що землетрус магнітудою 5,2 стався біля берегів індонезійського острова Хальмахера. Епіцентр підземних поштовхів був виявлений в акваторії Тихого океану. На щастя, з людей ніхто не постраждав.

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Підземні поштовхи в Індонезії не рідкість, проте жителі острова страждають не тільки від цунамі і дозволів. Стихійне лихо сталося в Сукабуми, провінція Західна Ява. Під землею опинилися понад 30 будинків. Ще щонайменше, 20 людей вважаються зниклими без вести.

Наслідками ліквідації масштабного зсуву займалося агентства з ліквідації наслідків стихійного лиха країни. Вони повідомили, що з-за розрідженого в результаті дощу грунту земля зійшла на поселення людей.

Нагадаємо, що вчені виявили загублену піраміду в Індонезії.

Раніше Hyser повідомив, що влада Індонезії розширили зону відчуження навколо вулкана Кракатау.

Також Hyser писав, що в Росії стався потужний землетрус.