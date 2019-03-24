Субсидії «живими» грошима: стало відомо, яку суму отримають українці

Субсидії почали видавати грошима.

Держстат назвав суму виплат середню виплату за березень. Про це пише «segodnya».

З 4 березня по всій країні стартувала програма монетизації субсидій — простіше кажучи, тепер державна допомогу для оплати комунальних послуг виплачується «живими» грошима. В Україні отримують субсидії 550 тисяч сімей.

З травня 2018 року по лютий 2019-го відмова у наданні житлових субсидій отримали 480 тис. домогосподарств

Мова йде саме про виплати, які субсидиантам вже отримують «живими» грошима. Середній розмір виплати субсидії у березні місяці становить 1676 грн.

Пенсіонерам монетизовані субсидії переводять на картки або видають готівкою разом з пенсіями. Тим субсидиантам, які не отримують пенсію, потрібно звернутися у найближчі відділення Ощадбанку.

Монетизовані субсидії в Україні отримують 3,5 млн домогосподарств. У державному бюджеті на виплату допомоги по оплаті послуг ЖКГ виділено 58 млрд гривень. При цьому, за даними Держстату, в лютому 2019 року середній розмір призначеної субсидії зменшився до 998,6 грн, що на 0,7% порівняно з лютим 2018 року.

Хто в Україні отримує субсидію

Директор департаменту Міністерства соцполітики Музиченко Віталій зізнався, що не знає, чи готові громадяни до отримання готівкових грошей до розрахунку. Можливий варіант, що якщо українці будуть витрачати гроші не за призначенням, то монетизацію субсидії просто скасують.

Замість цього уряд може почати видавати лише заощаджену частину знижки. Журналісти порахували, що середній розмір платіжки за останні 10 років (з лютого 2009 по лютий 2019-го) збільшився в рекордні 6,8 разів.

ПриватБанк таємно списує кошти з рахунків: клієнти обурюються

Бізнес і фінанси

Раніше повідомлялося, що прописка вплине на отримання соцвиплат. За словами Гройсмана, позбавляти родичів прописки необов’язково. Кожну конкретну ситуацію чиновники будуть перевіряти, і приймати рішення індивідуально.

Щоб не створювати черг, Ощадбанк запропонував клієнтам пройти попередню реєстрацію на сайті або за контактним номером. Таким чином, можна самостійно вибрати найближче відділення, зручний день і час для отримання субсидії.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки отримує глава «Нафтогазу».

Раніше Hyser повідомив, що НБУ розповів, скільки українці купили доларів онлайн.

Також Hyser писав, що в мережі показали найдорожчий годинник у світі.

.