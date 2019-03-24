Омелян анонсував масштабні зміни на ж/д вокзалі в Києві

Люди повинні не просто приходити на вокзал, але і приємно там проводити час до від’їзду, вважає міністр.

Київський залізничний вокзал хочуть змінити до невпізнання – будуть реконструювати привокзальну територію і не тільки.

Зміни також торкнуться не тільки вулиці, а й внутривокзальной інфраструктури. Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян, – пише Сегодня.

За його словами, це процес не швидкий – у цьому році планується тільки поліпшити логістику київського вокзалу.

“У цьому році ми просто зробимо косметичні речі і поліпшимо логістичну наповненість цього вокзалу, щоб людям було зручно інтуїтивно користуватися тими послугами, які є зараз.

В цьому році, максимум в наступному році, ми хочемо завершити всі проектні роботи і приступити до великої або концесії, або за рахунок власних ресурсів перебудові приміської привокзальній площі і самого вокзалу”, – сказав Омелян.