Вийшло дорожче: «Нафтогаз» висміяв Бойко і Медведчука за запропоновані Росією «знижки» на газ

«Знижка» на газ, яку Росія запропонувала кандидату в президенти України Юрія Бойка і голови політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктору Медведчуку, зовсім невигідна державі. З такою заявою виступив НАК «Нафтогаз України».

У концерні нагадали, що, згідно з чинним контрактом, у який внесли поправки в арбітражі, країна-агресор вже має продавати газ на 48% дешевше тієї ціни, яка б вийшла в березні за формулою у початковому контракті.

«Тому пропонувати знижку 25% це якось несерйозно», — сказано в документі.

Медведчук зазначає, що у разі перемоги на виборах Бойко, газ буде поставлятися за ціною 240-260 дол/тис. куб. м. Однак, стверджують в «Нафтогазі», Україна купувала його на відкритих торгах в ЄС у березні за 226 дол/тис. куб. м. в середньому. У квітні – вже за 217 дол./тис. куб. м.

«А ще нам цікаво, чи не забув пан Бойко обговорити долю вишок свого імені, які Росія вкрала у нас в Чорному морі. Нагадаємо, суд у Гаазі визнав Росію винною в незаконному захопленні наших активів і приступив до визначення обсягу компенсації», — додали в компанії.

Близько 5 млрд доларів і накопичені відсотки, — саме такою може бути компенсація, вважають у «Нафтогазі».

Як повідомлялося, 22 березня Бойко і Медведчук провели зустріч у Москві з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою «Газпрому» Олексієм Міллером і обговорили питання газу.