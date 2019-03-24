Порошенко і Луценко розігрують з себе «хорошого чи поганого» поліцейського

Круті хлопці «грають» у вибори.

Президент України Порошенка і його вірний друг Генпрокурор Луценко розігрують з себе «хорошого чи поганого» поліцейського. Якщо Луценко принижує і ображає американського посла, то Порошенко, навпаки, публічно надає їй довіру і підтримку, натякаючи Вашингтону, що брутальний антиамериканізм Луценко носить стихійний і непередбачуваний характер. Що досить цинічно з боку президента України.

У теж час Кремль високо оцінив антиамериканську витівку Луценко-Порошенко і демонстративно взяв у Москві на вищому рівні двох інших друзів президента Порошенко – Медведчука і Бойко. Адже за узгодженим планом Києва і Москви у другий тур президентських виборів 2019 року повинні були потрапити тільки Порошенко і Бойко.

Після чого була запланована легка перемога у другому турі Порошенко над «технічним» кандидатом Бойко. Але щось пішло не так. Кандидат-президент Порошенко і московський куратор українських виборів -Медведчук самі, без допомоги Москви, явно не справляються з реалізацією цього плану. Вже добре видно, що ні Порошенко, ні Бойко не проходять у другий тур президентських виборів.

Інші популярні кандидати в президенти -Тимошенко і Зеленський далеко відсунули меланхолійного Бойко і самовпевненого Порошенко від заповітної мети. Тепер у Москві Путін-Медведчук-Порошенко відкрито, не ховаючись, шукають шляхи виходу з кризової для них ситуації. Кремль чудово розуміє, що реальна загроза «випадання» Порошенко і Бойко з політики, і перспектива їх кримінального переслідування, після виборів, серйозно підриває вплив Росії в Україні.

Залишається один шлях – активну участь Кремля в фальсифікація виборів на користь Порошенка. Тим більше, що Кремль добре потренувався на нелегальному втручання у виборах інших країн, включаючи США. Адже, на думку політтехнологів і радників двох адміністрацій Кремля і Банкової, вибори президента України — це не та річ, яку можна «довірити» виборцям, особливо українським.