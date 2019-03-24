Кочетков: Коли сяде Порошенко

«Дзеркало тижня» (і не тільки) опублікувало матеріал про те, що в Штатах і Європі розпочато розслідування корупції, а також відмивання грошей в оточенні Президента Порошенко. Нагадаю, що це сама ходова стаття в США для іноземних чиновників, так як корупційні гроші зберігають звичайно в доларах, трансакції, як правило, проходять через банки, де є американський капітал.

А це дозволяє американської юстиції вчепитися в жертву мертвою хваткою.

До речі, колишній український прем’єр Павло Лазаренко надовго сіл, в тому числі, і за відмивання грошей.

Штаб Тато одразу спростував «Дзеркало», причому, настільки кострубато, по-хамськи і без якогось фактажу, що відразу стало ясно: новина справжня. Як і те, що частина підозрюваних вже почали співпрацювати з расследователями. Кажучи по-простому, співають, як солов’ї, і валять все на Петра Олексійовича.

Але персонально за нього слідство поки не ведеться. Чому?Тому що Україна є партнером США. Відповідно, на Президента України поширюється щось на зразок неофіційного імунітету, поки він не витворив щось з ряду геть.

Або поки не перестав бути Президентом

Тому всі ті, хто прагне справедливості, тобто, щоб Петро Олексійович відповів за все, що він зробив чи не зробив, а повинен був, повинні проголосувати так, щоб ПАП при всіх своїх фальсифікації не потрапив у другий тур.

Розумієте? І врахуйте, що для голосування за симпатичних вам, але непрохідних сьогодні політиків і їх ідеологію у нас будуть парламентські вибори. Якщо ПАП не залишиться на посаді. Якщо залишиться, вибори в Раду стануть формальністю: БПП і Оппоблок з Віктором Медведчуком просто розпишуть її на свої частки.

коли ПАП пролетить з другим туром, тоді важливим завданням стане не пустити його на відсидку в американську в’язницю, яка за нашими поняттями натуральний санаторій. Ні, він повинен потрапити в українську зону і на своїй шкурі відчути успішність всіх своїх 144 демократичних реформ.

Але спочатку — розумне солідарне голосування українців в першому турі.

Олександр КОЧЕТКОВ