Мене вже дістала та маячня, яку пропагують чимало кандидатів на пост Президента, – Магера

Популізм на виборах.

Очевидно, буду не в тренді, але мене вже дістала та маячня, яку пропагують чимало кандидатів на пост Президента.

1. В першу чергу, це стосується так званого «зняття недоторканості з Президента, народних депутатів, суддів».

На мою думку, для держави незміцнілої, молодої демократії, якою є Україна, повинна існувати недоторканність і Президента, і народних депутатів, і суддів.

По-перше, недоторканність це не є особистий привілей окремої фізичної особи, а складова гарантій незалежності діяльності відповідних державних інституцій від протиправного впливу інших державних органів, зокрема силових структур.

По-друге, парламент в абсолютній більшості випадків без проблем надає згоду на притягнення депутата до кримінальної відповідальності, арешт і затримання депутата. Схожа практика є і в діяльності Вищої ради правосуддя щодо арешту і затримання суддів.

По-третє, ніщо не заважає за належною процедурою внести зміни до Конституції, щоб обмежувати, а не скасовувати недоторканність народних депутатів. Зокрема, не поширювати імунітет на випадки затримання депутата «на гарячому», тобто відразу після вчинення таких особливо небезпечних злочинів, як диверсія, вбивство, згвалтування, розбій, грабіж, заподіяння тілесних ушкоджень.

2. Точно так само, категорично не сприймаю ідею відкликання народних депутатів. Існує лише одна цивілізована форма покарання виборцями депутата, який зрадив інтереси виборців. Це — не голосувати за нього на наступних виборах. Заодно виборці повинні навчитися бути відповідальними за свій вибір.

3. Якщо ж комусь подобається ідея відновлення ядерного статусу України, то запитайте в такого кандидата — навіщо йому міжнародна ізоляція України? Повірте, це неминуче.

кремо не піднімаю тему «відновлення смертної кари». Як мінімум, це також міжнародна ізоляція. Хто не вірить, може вивчити досвід Республіки Білорусь. Це єдина держава Європи, яка застосовує дикунську смертну кару.