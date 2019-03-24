Гучний “день тиші”. За день до виборів на “1+1” весь час буде йти проекти Зеленського

У суботу, 30 березня, у “день тиші” перед виборами президента 31 березня, на телеканалі “1+1” майже всю другу половину дня транслюватимуться програми за участю кандидата в президенти, коміка Володимира Зеленського.

Про це пише в Twitter журналіст Христина Бердинських.

“Квартал, Розсміши коміка, ЧистоNews – це все проекти 95-го кварталу ” Володимира Зеленського. Док.фільм Рейган також озвучує Зеленський (голос Рейгана). Дуже гучний день тиші”, – зазначає вона.

На сайті телеканалу також розміщено короткий опис перелічених програм. Як відомо, телеканал “1+1” належить олігарху Ігорю Коломойському.