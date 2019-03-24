В Одеській області розслідують спробу підриву

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею “хуліганство”.

В Одеській області поліцейські почали розслідування хуліганства із застосуванням гранати. Небезпечний предмет на воротах свого будинку виявив житель одного з сіл Кілійського району.

Як повідомили в прес-службі обласного управління Нацполиции, господар будинку відразу ж викликав поліцейських і невдовзі на місце події прибула слідчо-оперативна група і вибухотехніки.

“За висновками фахівців, виявлений предмет є бойовою гранатою Ф-1. Відкрито кримінальне провадження за статтею “злісне хуліганство”. В даний час встановлюються обставини події та причетних до нього осіб”, – йдеться в повідомленні.