«Студія знімала фільми, їх показували в Росії, а авторські права при цьому йшли Зеленському. Ну і що. Навіть добре», — нардеп Лещенко

Коли українець привозить гроші з Російської Федерації, то він посилює українську економіку.

Про це в інтерв’ю «Новій газеті» сказав народний депутат України Сергій Лещенко, який підтримує кандидата на пост президента України Володимира Зеленського.

«Йому (Зеленському. — Ред.) пред’являють те, що він говорив, що у нього немає бізнесу в Росії. А тут знайшовся такий офшор, отримував роялті за продукти на російському ринку. Грубо кажучи, студія знімала фільми, ці фільми показували в Росії, а авторські права при цьому йшли Зеленському. Ну і що. Навіть добре», — вважає Лещенко.

Він упевнений, що коли українець привозить гроші з Росії, то він «посилює українську економіку».

«Для мене це набагато важливіше. І коли влаштували цькування Марув, я це не підтримав. Вона ж привозить гроші, врешті-решт, на батьківщину… Взагалі мені здається, патріотизм не повинен виходити за рамки здорового глузду. Ось спортсмен, який їде виступати в Росію, перемогою він прославить Україну, і наш гімн буде грати там, а його не пускають на змагання — це, по-моєму, неправильно. Навіщо ми відштовхуємо своїх громадян?» — каже нардеп.