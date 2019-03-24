Влада США схвалили оновлення для Boeing 737 Max

Оновлення спрямовано на усунення проблем із системою керування літаком.



Американське Федеральне авіаційне управління (FAA) попередньо схвалив план масштабних змін в програмному забезпеченні і підготовки пілотів для літаків Boeing 737 Max.

«Регулятор повітряної безпеки США попередньо схвалив нове програмне забезпечення і зміни для навчання пілотів для літаків 737 Max компанії Boeing Co., спрямовані на усунення проблем з системою контролю польоту», – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в результаті масштабних змін в Boeing 737 Max автоматизована система запобігання звалювання на крило стане більш керованою пілотами.