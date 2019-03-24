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Влада США схвалили оновлення для Boeing 737 Max

24.03.2019

Власти США одобрили обновление ПО для Boeing 737 MaxОновлення спрямовано на усунення проблем із системою керування літаком.

Американське Федеральне авіаційне управління (FAA) попередньо схвалив план масштабних змін в програмному забезпеченні і підготовки пілотів для літаків Boeing 737 Max.

«Регулятор повітряної безпеки США попередньо схвалив нове програмне забезпечення і зміни для навчання пілотів для літаків 737 Max компанії Boeing Co., спрямовані на усунення проблем з системою контролю польоту», – йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в результаті масштабних змін в Boeing 737 Max автоматизована система запобігання звалювання на крило стане більш керованою пілотами.

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