Гиркин розповів, скільки двійників у Путіна

На сьогоднішній день в РФ існує не менше трьох двійників Путіна, які замість президента з’являються на тих чи інших заходах. Про це повідомив екс-командир підрозділів НВФ Ігор Гиркин (Стрільців).

В ході своєї прес-конференції у Росії він зазначив, що у Путіна на даний момент, є як мінімум троє двійників. Відповідний фрагмент показали в ефірі Sobinews, в ході інтерв’ю з українським журналістом Романом Цимбалюком. Відзначається, що в Саратові у Гиркина запитали, де потрібно поставити крапку в реченні «Путіна стратити не можна помилувати».Стрільців зазначив:

«Якогось з Путіних». «Їх зараз показують, як мінімум, трьох. Сто відсотків впевнений, Путіна буде скидати не народна революція — Путіна буде скидати його власне оточення».

При цьому сам Цимбалюк скептично сприйняв сказане Гиркиным і заявив, що в Росії тільки одна людина може керувати державою. Він зазначив:

«Росія так влаштована, що тут одна людина кермує державою. Не може бути інакше».