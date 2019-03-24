«Слухайте людей з автоматами!» Корчинський виступив за військову диктатуру в Україні

Лідер партії «Братство» Дмитро Корчинський заявив, що виключне право голосу в Україні повинні мати тільки військові.

Він висловив переконання, що більшість решти населення так чи інакше є дезертирами. Свою категоричну позицію націоналіст озвучив в ефірі телеканалу InterVizor.



Зокрема, він порадив країні брати приклад із запорізького війська, яке саме обирало собі гетьмана. Корчинський підкреслив, що якщо б у ті часи право голосу мали посполиті, вони обирали б тільки своїх шинкарей.

«Ті люди, які воюють, ті люди і керують. Ті люди обирають стратегічні шляхи. У нас зараз не так. У нас же більшість населення — дезертири. Вони не пішли в армію по призову, вони не пішли добровольцями, вони не допомагають війні, вони не ведуть війну з внутрішнім ворогом. Це дезертири. І ці дезертири обирають верховного головнокомандувача для війська. А не пішли б вони на фіг все?» — обурився він.

«Безсумнівно, вибирати повинна армія. Збройні сили повинні ставити тут керівників всіх, починаючи від голови сільради і закінчуючи президентом. А всім іншим треба просто утереться і слухати те, що їм кажуть люди з автоматами. Тому що по-іншому тут нічого доброго не буде», — підсумував Корчинський.