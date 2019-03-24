Норвезький лайнер Viking Sky планують доставити до берега без евакуації пасажирів

Норвезька пором Viking Sky, який зазнав лиха в морі в районі губернії Мере-ог-Ромсдал, планують відбуксирувати до суші з пасажирами на борту. Про це повідомив у неділю на прес-конференції виконуючий обов’язки голови норвезької комуни Фрэна Ян Арве Дюрнес.

«Ситуація виглядає так, що у нас може вийти доставити лайнер в Молде з рештою пасажирами на борту. Евакуації з порома вже немає», – заявив він.

За його словами, прибуття лайнера очікується приблизно в 16 за київським часом.

Як повідомляє CNN, круїзний лайнер, у супроводі двох кораблів постачання і одного буксирного судна, вже прибув в гавань Молде на півдні Норвегії. На судні залишилося 436 гостей і 458 членів екіпажу.

Зараз пором буксирують в напрямку міста Молде з допомогою буксировочного судна і двох інших судів. З лайнера встигли евакуювати 463 людини: з них постраждали 20 людей. Всього на борту судна на момент аварії перебували близько 1,4 тисячі осіб. Людей евакуювали трьома вертольотами. Відзначимо, що основна частина пасажирів лайнера — громадяни Великобританії і США, а екіпаж складається з представників різних країн.