Зухвале пограбування в Харкові: копи затримали трьох підозрюваних

У Харкові правоохоронці затримали двох чоловіків і дівчину, яких підозрюють у пограбуванні місцевого жителя. Про це повідомили в місцевій поліції.

25-річний потерпілий звернувся до поліцейських 23 березня. Як з’ясувалося, на чоловіка напали троє зловмисників відібрали у нього мобільний телефон та 5 тисяч гривень. Копи встановили особи та затримали нападників. Ними виявилися 23-річний раніше судимий житель Богодухова і 16-річні дівчина і хлопець з Дергачівського району.

«Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 6 років. В даний час зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», – йдеться в повідомленні