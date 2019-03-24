Повінь в Індонезії: кількість жертв зросла

Число жертв досягло 112



Так, кількість жертв повені і зсувів в індонезійській провінції Папуа збільшилася до 112, повідомив представник Національного агентства з протидії стихійним лихам Індонезії (BNPB) Сутопо Пурва Нугрохо.

За його словами, в результаті розгулу стихії поранення отримали 915 осіб, стан 107 з них оцінюється як важкий. Крім того, 94 людини вважаються зниклими без вести. В результаті стихійного лиха в цілому постраждали 16 783 людини, 3876 з яких евакуйовано.

Також до 29 березня в регіоні оголошений режим НС. Пошуково-рятувальні роботи тривають.