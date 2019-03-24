На Донеччині відкрили КПВВ «Золоте»

Прикордонники запустили роботу контрольно-пропускного пункту в’їзду/виїзду «Золоте», який стане другим місцем перетину лінії розмежування в Луганській області. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Відзначається, що за рішенням командувача Об’єднаних сил пропуск осіб та транспортних засобів через КПВВ «Золоте» з семи годин ранку сьогоднішнього дня відновлено.

«Прикордонники та інші правоохоронці зі складу Об’єднаних сил готові до здійснення пропускних операцій. Зараз жоден громадянин і транспортний засіб через КПВВ «Золоте» не пішли», – повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, що до сьогоднішнього дня в Луганській області єдиним пунктом перетину (тільки пішим ходом) лінії розмежування був КПВВ «Станиця Луганська», який відновив роботу у вересні 2018-го, так як «Золоте» не могли ніяк відкрити тривалий час з-за відмови бойовиків т. н. «ЛНР». КПВВ «Золоте» був офіційно відкритий 31 березня 2016 р. і працював лише кілька годин із-за постійних обстрілів. Це був єдиний автомобільний пункт пропуску на лінії розмежування в Луганській області.