У мережі оприлюднили скандальний пост Бабченко про Тимошенко, який був вилучений з Фейсбуку

Адміністрація соціальної мережі видалила текст журналіста Аркадія бабченко про Юлії Тимошенко, який підірвав соціальні мережі.

Бабченко влаштував справжній розгром, попереджаючи Україну про наслідки обрання її президентом. Менше ніж за добу постом поділилися півтори тисячі чоловік, проте адміністрація «Фейсбуку» вирішила його видалити. Про видалення тексту Бабченко повідомив на своїй запасний сторінці в соціальній мережі, зробивши повторну публікацію:

«Цей текст про Юлію Тимошенко менше ніж за добу перепостило півтори тисячі осіб. У ньому немає нічого, крім аналітики і прогнозів. Він ніяким чином не порушує норм співтовариства. Він провисів лише дванадцять годин.

Після чого Фейсбук взяв і видалив його. А мій основний аккаунт забанив за добу до цього.

Що ж. Пропоную ефект Барбари Стрейзенд. Якщо Фейсбук не хоче, щоб цей текст читали — ми хочемо. Расшаривайте, копіюйте і ставте окремим постом, поширюйте. Бажано, звичайно, з реквізитами, тому що заробляти мені теж треба, але не суть. Подивимося, хто переважить — вільні люди, які вважають, що право на висловлення своєї точки зору і поширення інформації не може бути обмежено цензурою, або скарги ботів. Спасибі. Коли кажуть, що Росії потрібна договороспособная Україна і там чекають зміни влади на більш податливу — це не так. Росії не потрібна ніяка Україна — ні договороспособная, ні недоговороспособная. Росії потрібно, щоб України не було. Більше того, такої держави, як суверенна незалежна Україна, в світогляді Кремля не існує вже зараз.

Його і ніколи не існувало. Взагалі. В принципі. У розумінні Кремля, Україна — це не рівноправний сусід, партнер, співробітник. У розумінні Кремля, Україна — це мішок з піском. Яким Московія по периметру обкладає свій бруствер від проклятого НАТО. Коли кажуть, що Росія воює не з Україною, а з Америкою — я повністю згоден з цим висловлюванням. Всі колишні республіки колишнього СРСР в миростроении Москви — не найсуб’єктнішими. З їхньої точки зору це підчерев’я, подвзошья, поджопья самої великої і прекрасної країни, покликані служити лише одній меті — бути буферною зоною між вражинами і Метрополією.

І зараз проклята НАТА у них цей мішок намагається вкрасти. І перетягнути в свій окоп. А вони всього лише хочуть його повернути і покласти назад. Це ж наше! Ви у нас відібрали! І вони щиро не розуміють, в чому їх звинувачує весь світ. Ще раз — Україна для них не брати, навіть не молодші, не сусіди і вже тим більше не рівноправні партнери. Україна для них — мішок з піском. А з мішками не домовляються. І чим швидше ми це зрозуміємо, тим більше у неї шансів на збереження. Півроку тому я почав говорити, що в цій каденції вибір України буде складатися з трьох осіб.

Порошенко, Тимошенко, Зеленський. Тоді мене змішали з лайном трохи більше, ніж повністю. Оголосивши в продажності, лизоблюдстве, наближення до влади, порохоботстве, розкритої консервах і пр. і пр. і пр. Зараз цей розклад настільки всім очевидна, що… Ваш дід Ванга, в загальному. Ну, якщо, звичайно, не станеться чогось непередбаченого і місце в трійці лідерів не займе новий кандидат. Тоді поговоримо про новий розклад. Поки ж — так. Порошенко, Тимошенко, Зеленський. Перебити цей лідерський тріумвірат ні за медійному, ні по грошового ресурсу не може поки що ніхто. У Гриценка не вистачить бабок, у Бойка не вистачить радянських бабок, у Ляшка не вистачить бабусі в хусточках і з вилами. Погоримо про цих трьох. Почнемо з Юлії Володимирівни.

Основні передвиборні тези Тимошенко — газовий геноцид, тарифний геноцид, зниження ціни газу вдвічі. Зараз ця тема з плакатів пішла, але якщо штаб Юлії Володимирівни думає, що виборець її забув — він сильно помиляється. «Гарантую, що снижу ціну на газ вдвічі» — це єдине, що цікавить її електорат. Всі інші «Нові курси» в голові навіть не залишилося. І це саме те, за що він піде голосувати. І це саме те, що він буде чекати. І що буде пред’являти потім. У підсумку Юлія Володимирівна опиниться перед двома варіантами. Далі все гранично просто.

Якщо Юлія Володимирівна прикладає максимальні зусилля по тиску на інші гілки влади і таки долає цю свою обіцянку, МВФ каже, — хлопці, ви що, з глузду з’їхали? Ми вам даємо гроші на реформи, рівно на те, щоб ви побудували ринкову економіку, а ви що робите? Возрождаете дотаційний совок? Ні, так справа не піде. І наступний транш відкладається на невизначений час. Економіка ще не побудована, зовнішні вливання Україні потрібні, як повітря. До кого Юлія Володимирівна піде за грошима? Давайте подумаємо.

Давайте пригадаємо, де, в якій країні, сидить мужик, який всього п’ять років тому давав Україні п’ятнадцять мільярдів — в обмін на якусь дещицю — всього лише за відмову від евроассоцииации. Газ в Україні буде тоді взагалі безкоштовний. Суперечки немає. Тільки в мене питання — навіщо тоді тринадцять тисяч життів поклали? Навіщо взагалі було затівати всю цю кашу? Я вже мовчу про перші плакати, які вже якось призабули і пішли в тінь. Пам’ятаєте, яка спочатку була риторика? Ми за мир, давайте домовлятися з Росією. Я знаю тільки два варіанти закінчення війни.

Перший — перемога. Другий — поразка. Ніякого третього варіанту не існує. Юлія Володимирівна перемогу не пропонує. Виберіть мене, я домовлюся з Путіним, а за це зроблю вам дешевий газ. Я в принципі не можу цього зрозуміти. Ті, хто готові за це голосувати — скажіть, а як ви сім’ям полеглих в очі дивитися будете? Ви вже подумали, що ви їм скажете? Твій чоловік загинув, але вибач — дешевий газ мені важливіше? Що ви скажете біженцям? Кримським татарам? П’ять років війни, тисячі загиблих, два мільйони біженців — щоб що? Щоб повернуться до того-ж — дешевий газ і долар по вісім? Навіщо тоді стільки людей віддали свої життя? Ви розумієте, що це — зрада? Варіант другий. Більш вірогідний. Юлії Володимирівні не вдалося продавити зниження ціни на газ — тому що це взагалі не в компетенції повноважень Президента (чому я, громадянин країни-агресора, це знаю, а для величезної кількості громадян України-це темний ліс?) або вона взагалі просто забиває на свої передвиборчі обіцянки. Що далі?

А теж все гранично просто. Все те невдоволення «тарифним геноцидом» проклятих кацапів, яке ж Юлія Володимирівна сама і розкручує ВИХЛЮПУЄТЬСЯ ПРОТИ НЕЇ. Речі абсолютно очевидні. Я не розумію, як цього можна не розуміти. Віктору Федоровичу знадобилося три роки, щоб народ попер на вулиці з вилами в руках. Я вірю в Юлій Володимирівну. Вона, безумовно, талановитим. Я думаю, їй знадобиться півтора року. Розумні люди, які депутатам за їх запитами роблять аналітичні прогнози, називають приблизно цю ж цифру — два роки.

Але в головному вихований прапорщиками старшина і розумні люди аналітики-політологи у своїх прогнозах сходяться — півтора-два роки після обрання Юлії Володимирівни, і Україні гарантований третій Майдан. Але ніякого Третього Майдану вже не буде. Україна, по-моєму, так і не зрозуміла, НАСКІЛЬКИ кардинально змінилася ситуація, навіть порівняно з дві тисячі чотирнадцятим. Ви думаєте, що Росія сунулася, отримала по рогах — і на цьому все?

Ми перемогли, давайте тепер гризтися один з одним? Немає. Ми ще не перемогли. Більше того — ще й війни по-справжньому не було. Я взагалі боюся, що те, що було, увійде в підручники історії одним абзацом, як «незначні прикордонні конфлікти в період посилення відцентрових процесів». Росія зачаїлася. Росія чекає. Механізм агресії полягає в тому, що держава-агресор розколює країну-жертву зсередини.

Для цього всіляко інспіруються, розпалюються наявні внутрішні суперечності, неважливо які – національні, релігійні, соціальні або територіальні. Потім ці протиріччя трансформуються у відкрите протистояння опозиційних сил і уряду. Якщо правлячий режим намагається зберегти владу, то наступним етапом стає громадянська війна. Країна – жертва агресії при керівництві та підтримці ззовні сама вбиває себе. В ході внутрішнього збройного конфлікту знищується людський потенціал держави, руйнується економіка, втрачається політична самостійність. У населення країни -жертви агресії відбувається повна втрата орієнтації у системі координат «свій – чужий».

Замість того, щоб об’єднатися перед лицем зовнішньої агресії, частина населення вступає в боротьбу проти іншої частини свого народу. Агресор при цьому виступає в ролі «захисника» однієї зі сторін внутрішнього конфлікту, спровокованого ним же. Країни-жертви, часто так і не усвідомивши, хто агресор, виявляються переможеними і відкинутими в своєму розвитку на 15-20 років тому. Це, нагадаю, з виступу начальника ГОУ ГШ ЗС РФ генерал-полковника Володимира Зарудницкого на III Московській конференції з міжнародної безпеки під егідою МО Росії 23 травня 2014 року. Якщо хто забув. Якщо ви думаєте, що ідеальним варіантом для Росії було б договороздатний Президент, який почне з нею переговори, врегулювання та зустріч десь посередині — то це теж не так. Це був би хороший варіант — але не ідеальний. Ідеальним варіантом буде президент, здатний влаштувати хаос в країні. І краще Юлії Володимирівни тут мало кого можна знайти. Мабуть, єдиний плюс війни полягає в тому, що вона вчить розбиратися в людях.

Ти бачиш ядро людини відразу, моментально, і відразу розумієш, яке воно. Ядро Юлії Володимирівни — божевільна, невгамовна, фанатична, паралогическая жага влади. І, отримавши цю владу, вона буде робити все для її утримання. Перше, ніж спраглий влади популіст займеться, отримавши цю владу — стане знищувати державні і громадські інститути. Вільно чи мимоволі, не важливо. Це закон розвитку. Скрізь так. Подивіться на Трампа. Але якщо, наприклад, Зеленський, як звичайний популіст з дуже, скажімо так, обмеженими аналітичними здібностями, буде робити це мимоволі, як побічний продукт, то Юлія Володимирівна, як і людина, і політик більш розумний, стане робити це свідомо.

Інтриги, договорняки, підкилимна боротьба, сжирание неугодних, пропихивания на ключові посади своїх — все, що завгодно, лише б максимально зміцнити цю владу і залишатися у неї як можна довше. І коли я чую, що зараз вже не той час, і ніякому «Беркуту» вже не дозволять бити людей — власне, це саме те, чого я і боюся. Країна звикла до крові. Країна звикла до війни. В країні сотні тисяч людей, які пройшли фронт. Навчилися вбивати.

Навчилися стріляти. Мають зброю. У країні є армія, що пройшла війну, яка навчилася стріляти, і — головне — подолала цей рубіж — відкривати вогонь по громадянам своєї країни. За тим, у кого в кишені лежить такий же паспорт, як і в тебе. Згадайте, як важко у дві тисячі чотирнадцятому давався цей дискус — це ж теж наші, теж громадяни України! І наскільки його не існує тепер. В країні невдоволення владою, яка приймає крайні форми.

В країні нетерпимість. В країні «криваві бариги», «бізнес на війні», «геноцид», «зубожиння», втрата орієнтирів в головах і озлоблення, яке неминуче — НЕМИНУЧЕ буде перенесено на нову владу. Посіявши вітер… Вважаєте, чи не знайдеться жодного, хто вистрелить першим? Ось я вже не впевнений. А далі — все. Ніякого мирного Майдану вже не буде. Відразу кривава каша. Відразу громадянська війна. Армія, воююча у зовнішній війні, всередині країни теж починає стріляти набагато легше, ніж в мирний час. А коли почнеться вже через півгодини буде не важливо — хто, за кого, навіщо, заради яких цілей… Все це буде забуто моментально.

Перша кров, перша смерть — все, напруга виплеснуто на волю, і далі вже піде, як по накатаній. Мені здається, що Україна абсолютно не розуміє, на якому волосині вона зараз висить. В яку точку біфуркації зараз входить. Ви думаєте, марення параноїка? Президент України призначає на посади і звільняє від посад вище командування Збройних сил України, міністра оборони, голови Радбезу. Подає на погодження глав Генпрокуратури і СБУ, здійснює контроль за її діяльністю, призначає заступників голови СБУ. Погоджує керівництво обласних і місцевих адміністрацій.

Останнє, мабуть, може бути навіть найважливіше. Додайте сюди лояльного міністра внутрішніх справ — і ви можете уявити, який хаос може створити навіть одна людина в державній системі управління. Плюс економіка, плюс клановість, плюс схематоз, плюс переділ сфер впливу, плюс всі ті протиріччя, які накопичилися і так і не вирішилися зараз, плюс дуже ймовірне погіршення економіки, плюс стало більш жорстким суспільство, яке отримало щеплення озлоблення від війни — і ось вам основа вибухового коктейлю готова.

А тепер додайте сюди ВСЕЬ РЕСУРС І ВСІ КОШТИ АГРЕСОРА, ЯКІ БУДУТЬ спрямовані НА ДЕСТАБІЛІЗАЦІЮ ОБСТАНОВКИ В КРАЇНІ. Я вчора писав про закриту конференцію з кібербезпеки для спецслужб США. Де доповідач Клінт Уоттс, колишній агент ФБР, розповідав, як Росія створила безпрецедентну систему з розгойдування ситуації, яку зараз вивчають і беруть на озброєння інші країни. І як вся ця система спрямована зараз на Україну. Почитайте, якщо пропустили. Коли Росія вистрибує з штанів, до піни на губах підтримуючи Тимошенко або Зеленського — вони роблять ставку не на їх здатність домовлятися. Вони роблять ставку на їхню здатність створювати хаос. Внутрішні хвилювання або навіть чергова революція в воюючою країні — так кращого подарунка для агресора взагалі просто не можна уявити.

Що далі? Ну… Кілька варіантів. Я от, наприклад, мало сумніваюся, що Юлія Володимирівна заради збереження влади зробить те, на що у Віктора Федоровича так і не вистачило товщини кишки — запитає братню воєнну допомогу у братній Росії.

І Росія з радістю відгукнеться на прохання дружнього народу. Як завжди відгукувалася в історії. Не раз. І не два. Або, наприклад, Путін на черговій зустрічі в якомусь черговому мінському форматі дасть зрозуміти — ну, бачиш, Ангела. Я ж тебе попереджав. Я ж казав. Країна 404. Недодержава. Вони не здатні побудувати працюючу систему. Вічна революція. Вічна бійка. Я ж казав, що нас там немає. Ми їм і не потрібні. Вони всі самі здатні зруйнувати. А тепер — хочете, я врятую вас від цих проблем? Навіщо вам ці нові потоки з мільйонами біженців?

Навіщо цей головний біль? Навіщо вам це нове напруження всередині тепер своїх країн? У вас своїх проблем вагон. Євросоюз тріщить. Брекзит. Знову ж таки — поставки газу під загрозою. «Північного потоку» ще немає, а ось ГТС України може постраждати в результаті війни. І все, транзиту більше не буде. До речі, ось як раз вчора там був якийсь вибух… А я врятую вас від усього цього. Ви тільки закрийте очі. Тільки не лізьте. Тільки дайте мені самому вирішити проблему.

Ну навіщо вам посилати своїх солдатів вмирати тут? А у мене їх багато. Вони готові вирішувати завдання. І — російські миротворці. Вже з згоди Заходу. Або навіть під його егідою. Ходи нацдружин для демонстрації сили, спроби підкупу і вкидання про спроби підкупу, інформаційна війна МВС і СБУ, в ході якої зриваються спецоперації, штурмують поліцейські ділянки С14 і Лягай, бандера!» у відповідь нападу на активістів, майже не контрольовані Одеська та Херсонська області, в яких ситуація взагалі розвивається рівно так, як описував Борис Герман на суді, проросійські партії, прориви евробляхеров через кордони, бурштин, розпилювання лісу, контрабанда — все це ВЖЕ ознаки хаосу. Подумайте над цим. Подивіться на Херсон. Любі мої. Гарантую — при обранні Юлії Володимирівни так буде по всій країні. Перетворення всієї України в непрацюючу систему, в хаос, якому — як вона думає — буде і керувати простіше, а, головне, простіше вибудовувати свої схему — і є мета політиків такого плану. Ще так і не збудованого держави — знову вже не буде. А будуть мутняки. Розмивання правил гри. Інформаційний шум. Замилювання. Брехня. І хаос у головах. А в телевізорі буде Шарій.

Який з ранку до вечора розповідає, який злодій та говно був барига. Але керувати хаосом не виходило ще ні в кого в історії. Ніколи. Ні у кого. Все це завжди закінчувалося одним: «Астанавитесь». А далі — Володимире Володимировичу, як чинний глава України, прошу вас… У наступній частині поговоримо про Володимира Зеленського», — пише він.

Раніше Бабченко прокоментував на своїй сторінці вразив соціальні мережі популізм.