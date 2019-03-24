Фашик Донецький: про прямі переговори з колаборантами

Тиждень залишився до виборів на неокупованій частині України.

У всіх різні очікування: рф зі шкіри геть лізе, щоб посадити в крісло президента України копію Януковича, пересічні жителі ламають списи у суперечках про те, який з кандидатів найбільш кандидатистей, вата і безхребетные чекають в кріслі царя, який одним указом зробить мінімальну зарплату 100 тыщов баксів.

Але окремим строєм йдуть кандидати, які пропонують домовлятися не з рф, як з головним спонсором війни в Україні, а з окупаційною владою дыныры і лыныры. У цих претендентів совість і честь відсутні геть, бо все давно продано за рублі.Ну а тим, хто сумнівається в цьому, я зараз нагадаю з ким ця вся кремлівська братва збирається домовлятися.

З тими, хто отримують за знищення танка або САУ всУ 25 тыщов фублев на 8 рив

З тими, хто отримують 10 тыщов фублев на 8 рив за знищення легкої броні зсу

З тими, хто отримують в якості премії, за знищення вантажного авто всУ 5000 фублев на 8 осіб

З тими, хто за вбивство офіцера зсу отримують премію в розмірі 100-300 фублев того, хто стріляв

З тими, хто за вбивство рядового всУ отримують по 50 фублев на відділення, на 8 осіб

З тими, хто в якості «бойових» отримують 2 $ на добу

З тими, хто воює проти всУ за 8,5 грн за годину

З тими, хто воює за 7 баксів в день проти зсу

Ви серйозно зібралися голосувати за тих, хто збирається домовлятися з цією дикою звіриною безпосередньо? Ви особисто вірите в те, що коллаборант, який воює за 7 баксів в день і отримує зарплату в рублях від москви, стримає своє слово, а не буде діяти за вказівкою москви?

Якщо так, то… Вітаю, ви збираєтеся укласти угоду з дияволом.Після Криму, Іловайська, Дебальцеве і ДАПа, після обстрілу з території рф за всУ. Особисто у мене ви викликаєте презирство. Соромно на 6-му році війни бути дебілом. Кінець.

Фашик Донецький