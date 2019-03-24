В Україні немає проблеми нестачі лікарів, — Супрун

В Україні є 185 тисяч лікарів у реєстрі. На населення країни цього цілком достатньо.

Про це в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сказала в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«В Україні є 185 тисяч лікарів у реєстрі. На наше населення це насправді достатня кількість. З них 24,5 тисячі вже зареєструвалися як лікарі первинної ланки в системі eHealth. З наступного року, коли розпочнеться ліцензування самих лікарів, ми будемо краще знати, скільки тих лікарів працює, де вони працюють, які послуги вони надають», — зазначила Супрун.

За її словами, потрібно, щоб більше медичної допомоги надавалося на первинній ланці, а не було стільки спеціалізованої медицини.

«Ми сподіваємося, що як будуть наші нові інтерни виходити з медичних університетів, ми будемо їх направляти, щоб більшість з них стали сімейними лікарями», — зазначила Супрун, додавши, що зараз сімейні лікарі заробляють в два, три, чотири рази більше, ніж спеціалізовані лікарі.

«Бо зміна в системі фінансування почалося на цьому рівні. І вони задоволені. 76% пацієнтів задоволені своїми лікарями. І у нас є достатньо лікарів на цьому рівні, щоб ми надавали медичну допомогу», — сказала керівник Моз.