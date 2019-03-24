Біля російського посольства в Києві пройшла акція на підтримку Гриба

Під посольством Росії в Києві відбувся мітинг з вимогою звільнити українського політв’язня Павла Гриба, засудженого до шести років ув’язнення.

Крім Павла Гриба учасники зажадали звільнити і інших українців, які перебувають у російських в’язницях з політичних мотивів або містяться угрупованнями т. н. «ДНР» і «ЛНР» на Донбасі.

Також учасники акції закликали громадян України утриматися від поїздок в Російську Федерацію. Акція пройшла одночасно у Києві, Харкові та Львові.

— Michael Shtekel (@mishajedi) 24 березня 2019 р.