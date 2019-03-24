«Газпром» обіцяє Медведчуку газ по $240, хоча зараз Україна купує в ЄС за $226

У «Нафтогазі» здивовані обіцянками голови політради «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука, який після приходу до влади купувати у Росії газ за 240-260 доларів за 1 тис. кубометрів.

Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу» у Facebook.

У компанії здивовані тим фактом, що Медведчук разом з росіянами запропонували купувати газ дорожче, ніж зараз, і спробували представити це як досягнення.

«Нагадаємо нашим російським колегам, що за чинним контрактом, зміненим в арбітражі, вони вже повинні продавати нам газ за ціною на 48% дешевше, ніж та, яка б вийшла в березні за формулою у початковому контракті. Тому пропонувати знижку 25% це якось несерйозно. Також цікаво, що пан Медведчук говорить про постачання газу за ціною $240 – $260 за 1000 м3. Ми купували на відкритих торгах в ЄС у березні за ціною в середньому $226 за 1000 м3. А на квітень ціна знизилася до рівня близько $217 за 1000 м3», – заявили в «Нафтогазі».

Також у прес-службі нагадали, що «Газпром» винен «Нафтогазу» 2,8 млрд доларів компенсації. У зв’язку з цим вже заморожені активи «Газпрому» в Нідерландах та інших країнах.

«Отримання грошей по Нью-Йоркської конвенції – це питання часу. Хотілося б розуміти позицію пана Медведчука і Юрія Бойка по цій сумі, що дорівнює приблизно 80% бюджету на охорону здоров’я в Україні. А ще нам цікаво, чи не забув пан Бойко обговорити долю вишок свого імені, які Росія вкрала у нас в Чорному морі. Нагадаємо, суд у Гаазі визнав Росію винною в незаконному захопленні наших активів і приступив до визначення обсягу компенсації», – зазначили в «Нафтогазі».

В українській компанії впевнені, що «Газпром» можуть зобов’язати виплатити близько 5 млрд доларів і відсотки.