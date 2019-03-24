Йованович закликала українців прийти на вибори

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованивич закликала українців 31 березня прийти голосувати на президентські вибори.

Відеозвернення було опубліковано на сторінці дипмісії в Facebook.

«Якщо ви все ще не плануєте голосувати на виборах президента України, я закликаю вас зробити це. Демократія працює тільки за умови активної участі громадян. І вибори – це те, як ми визначаємо, хто буде нашими лідерами «, – сказала дипломат