Тимошенко і Коломойський ведуть узгоджену спільну кампанію проти Порошенка, — виборчий штаб Порошенка

Виборчий штаб Петра Порошенко звинуватив Юлію Тимошенко та Ігоря Коломойського в проведенні узгодженої інформаційної кампанії проти їх кандидата.

Про це інформує Цензор.НЕМАЄ з посиланням на офіційний сайт кандидата Порошенко.

«Черговий фейк від Тимошенко — поширення нею дезінформації про нібито початку проти Петра Порошенка кримінальних проваджень кіпрським судом і низкою європейських антикорупційних органів. Брехливість тверджень Тимошенко тільки що підтвердило Європейське бюро з питань протидії зловживань та шахрайства (OLAF). На запит українських ЗМІ воно заявило, що не відкривав ніяких розслідувань стосовно Президента України», — йдеться в собщении.

В штабі Порошенка зазначили, що ще одним джерелом поширення фейку став Інтернет-ресурс, редагований і модерируемый відомим чорним піарником, який «свою далеку від журналістики брудну діяльність прикриває репортерським статусом на каналі «1+1».

«Така синхронізація зусиль ще раз доводить, що Володимир Зеленський — далеко не єдиний кандидат, фігурою якого Ігор Коломойський «ходить» на цих виборах. Так само він поставив і на Юлію Тимошенко», — йдеться в повідомленні.

Передвиборний штаб Порошенко закликав ЗМІ в останній тиждень перед виборами особливо ретельно перевіряти інформацію на предмет фейковости і недостовірності.