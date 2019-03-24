У Британії можуть відбутися дострокові вибори: названа причина

Парламент Британії намагається перебрати на себе контроль за Brexit.

Міністр з питань виходу Британії з складу Євросоюзу (Brexit) Стівен Барклай заявив, що в Королівстві можуть відбутися дострокові парламентські вибори, якщо депутати зроблять спробу “захопити” контроль над процесом виходу Британії з складу ЄС.

Барклай розповів, що парламент Британії намагається перебрати на себе контроль за Brexit, від чого існує небезпека, що депутати зможуть повернутися до позиції, яка суперечить обіцянкам влади.

“Зрештою, ризик загальних виборів зросте, тому що у вас потенційно може виникнути ситуація, коли парламент доручає виконавчої влади зробити щось, що суперечить тому, що було зроблено”, – заявив Барклай.