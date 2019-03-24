Укрзалізниця вводить вагони з умивальниками в кожному купе

Нові вагони побудовані Крюківським вагонобудівним заводом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Укрзалізниці Євген Кравцов. «З відмінностей від класичних вагонів: у кожному купе є окремий умивальник, у вагоні є душ і пеленальний стіл для немовлят», — написав він.
За словами керівника УЗ, вагони будуть прийняті в експлуатацію після сертифікації європейськими колегами.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
«На черзі — отримання дозвільних документів на курсування в країни ЄС і зустрічі з угорськими та австрійськими залізничниками», — підбив підсумки Кравцов.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», “Укрзалізниця” відмовилася від килимів в поїздах
За матеріалами УП
Читайте також:
“Укрзалізниця” підвищила ціни на постільна білизна та чай
Укрзалізниця скоротить кількість провідників у поїздах