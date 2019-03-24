Укрзалізниця вводить вагони з умивальниками в кожному купе

Нові вагони побудовані Крюківським вагонобудівним заводом. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Укрзалізниці Євген Кравцов. «З відмінностей від класичних вагонів: у кожному купе є окремий умивальник, у вагоні є душ і пеленальний стіл для немовлят», — написав він.

За словами керівника УЗ, вагони будуть прийняті в експлуатацію після сертифікації європейськими колегами.

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«На черзі — отримання дозвільних документів на курсування в країни ЄС і зустрічі з угорськими та австрійськими залізничниками», — підбив підсумки Кравцов.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», “Укрзалізниця” відмовилася від килимів в поїздах

За матеріалами УП

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