В Україні подорожчає долар: що буде з курсом гривні і коли чекати розворот

В Україні курс долара до 30 березня зросте з 27,2 до 27,5-27,6 грн/$. При цьому темпи подорожчання американської валюти знизяться, а вже після виборів гривня може зміцнитися.

Як пояснюють аналітики, напередодні великих політичних подій традиційно попит на валюту перевищує пропозицію. А це в свою чергу призводить до незначного подорожчання долара.

Головне:

подорожчання валюти – короткочасне явище;

вже у квітні курс може опуститися;

У Національному банку заявляють: значних стрибків не допустять.

Курс долара буде рости, але ситуація під контролем

Вже кілька тижнів в Україні спостерігається плавне зростання курсу долара. В окремі дні гривня зміцнювалася, проте в цілому девальвація триває з 11 березня. Частина експертів пов’язувала таке явище з виходом на валютній ринок «Укрзалізниці». Мовляв, вони за короткий період купили велику кількість доларів, у результаті попит збільшився, а пропозиція залишилася на тому ж рівні.

У Національному банку відмовилася коментувати вплив окремих учасників ринку, однак при цьому заявили: ситуація під контролем. Щоб згладити подорожчання, НБУ почав підвищувати пропозицію і продав на ринку $100 млн. Більшість опитаних аналітиків сходяться на думці: найбільш ймовірний курс до кінця березня – близько 27,6 грн/$

«На найближчий тиждень ми очікуємо зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн», – відзначає старший аналітик «Альпарі» Вадим Иосуб.

З таким прогнозом погоджується і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Він упевнений, що девальвація закінчиться разом з виборами, при цьому курсові гойдалки будуть рухатися по траєкторії до 27,6 грн/$ до 31 березня, і знову до 26,9 грн/$ у першій половині квітня.

«У нас валютний ринок чутливий до всього. Поки бачимо ситуацію, коли попит зростає і серед населення, і серед великих учасників. Я б сказав, що всю ситуацію можна пояснити одним словом: політика. Головне, що потрібно пам’ятати: коливання звичайна ситуація на ринку», – розповідає Мазуренко.

У той же час за оцінками фінансового експерта Єгора Комова, на наступному тижні вартість американської валюти в гіршому випадку досягне 27,5 грн/$, при цьому експерт вважає: цілком можливо, що коридор буде мати вкрай вузький діапазон в 10-15 коп./$.

“Долар буде дорожчати до 31 березня. Подорожчання буде незначним, але буде. Ми вже бачимо назрілу тенденцію. Що це означає? А рівним рахунком нічого. У квітні буде ревальвація. Такі гойдалки у нас спостерігаються з року в рік», – зазначає Комов.

Що буде з курсом долара в квітні

У квітні курс гривні стабілізується близько 27 грн/$, розповідає аналітик Єгор Комов. «Якщо період виборчої компанії пройде без особливих ускладнень, думаю, вартість валюти буде нижче зазначеної позначки. В іншому випадку, враховуючи настрої учасників ринку, можливий коридор з відміткою у верхній 27,5 грн/$», – упевнений аналітик.

У той же час в «Альпарі» зазначають: виходячи з останніх заяв всіх кандидатів, вони бачать майбутнє співробітництво з МВФ як один із важливих напрямків у роботі, від чого і залежить курс. «У зв’язку з цим, вже під кінець квітня ми маємо всі шанси побачити зниження курсу до більш низьких відміток до 26,80 і нижче», – пояснюють експерти.

Таким чином, до виборів вартість долара може зростати, а вже після кампанії знову опуститься нижче психологічної позначки.

Опитані аналітики впевнені: заробити на курсових коливаннях вкрай складно. Це не завжди вдається професіоналам, а для українців, які не володіють спеціальними фінансовими знаннями, це зробити практично неможливо.

При цьому важливо враховувати, що навіть в умовах повторюваних сезонних факторів ситуація може змінитися. Тобто вгадати точний момент, коли вигідніше купувати, вкрай складно. По-друге, покупка доларів невеликими порціями «згладить» можливі ризики.

Якщо долари або євро потрібні вже через кілька місяців, краще всього купувати валюту у другий тиждень місяця, тоді на гривню проводиться мінімальний тиск. А ось в кінці місяця з-за валютних виплат зростає і попит. Тобто гривня, наприклад, 15 числа, швидше за все, буде міцніше, ніж 30-го.

Якщо ж валюта потрібна для того, щоб зберегти заощадження, потрібно максимально розділити свої ризики. Купувати відразу три валюти, дві з яких обов’язково долари і євро. Причому міняти гривні на долари потрібно маленькими порціями раз в місяць.