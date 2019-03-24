Економіст Сергій Алексашенко підрахував вартість окупації Криму до Росії

За даними економіста, це півтора трильйона рублів (за курсом на момент окупації півострова — приблизно $40 млрд) – це приблизно по 10 тисяч рублів з кожного російського громадянина, включаючи старих і немовлят.

Або — витрати з федерального бюджету на освіту впродовж двох років, або витрати на охорону здоров’я протягом трьох років, або фінансування російської академії наук протягом 357-ми років.

Свої розрахунки Алексашенко представив у книзі «Російське економічне диво: Що пішло не так?» Уривок з книги опублікував Форбс.