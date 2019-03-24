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У Фінляндії напали на міністра закордонних справ

24.03.2019

Міністр Сойні перебував на сільськогосподарському ярмарку, де проводив зустріч з виборцями, нападник спробував завдати політику кілька ударів.

У Фінляндії, в місті Вантаа, невідомий чоловік в одязі з символікою націоналістичної організації Солдати Одіна напав на міністра закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні, повідомляє Helsingin Sanomat.

Міністр Сойні перебував на сільськогосподарському ярмарку, де проводив зустріч з виборцями. Нападник підійшов впритул до Сойні і, за словами міністра, намагався його побити.

Тімо Сойні в результаті нападу не постраждав і продовжив спілкування з виборцями.

Місцева поліція затримала нападника, поваливши його на землю.

На одязі чоловіка видно символіка націоналістичної організації Солдати Одіна, яка позиціонує себе як антиіммігрантська.

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