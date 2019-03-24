При якому умови ціни на газ не зростуть

Уряд має не лише встановлювати ціни на газ, але і пояснювати, звідки беруться відсотки прибутку на нього. Непідвищення цін може бути тільки завдяки реформуванню, чого зараз не робить Кабмін. Таку думку каналу висловила енергетичний експерт Марія Яковлєва.

Експерт запевнила – для потреб населення весь газ, що видобувається в Україні. Собівартість природного газу українського видобутку становить 1 700 гривень. Якщо уряд встановлює ціну на газ, то це державно-регульована ціна, підкреслила Яковлєва, уряд має надати економічне обґрунтування відсотка прибутку.

Що змінилося в цінах на газ?Завдяки низьким цінам на газ на світових ринках, ринкова вартість газу в Україні тепер нижче регульованою державою. Тому «Нафтогаз» вирішив з 1 квітня продавати газ для промисловості за більш низькими цінами, ніж ціни на газ для населення В Україні знизили ціну на газ у квітні – по 8 гривень 38 копійок за «куб». Для побутових споживачів ця ціна – 8 гривень 55 копійок. А з 1 травня ціна газу для населення становитиме 9,3 гривні за кубометр.

Відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення» державно-регульована ціна встановлюється з урахуванням повного покриття собівартості і економічно обґрунтованого відсотку прибутку. Уряд жодного разу не даваол обґрунтування для 300% прибутку в ціні 8,5 грн. Формулу ціни на газ можна назвати «Кобалев+» – розраховується на підставі ціни імпорту Нафтогазу. Чим порушує норму Закону України «Про ціни і ціноутворення»,

– пояснила Яковлєва.

Вона додала, що умова МВФ – мати бездефіцитний бюджет країни. А все що стосується рівня ціни на газ для населення – це «свідомий вибір української влади такої слабкої політики». На думку Яковлевої, уряд має навести порядок з ціною на газ відповідно до Закону України «Про ціни і ціноутворення». Але не хоче.

«Влада обрала шлях виключно підвищення ціни без проведення реальних реформ. Всі реальні перспективи є у реальних реформ», – переконана експерт.