У ДПСУ відзвітували про перший день роботи КПВВ «Золоте»

У Державній прикордонній службі України відзвітували про перший день функціонування контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте»; так, за перший день роботи, 24 березня, з «сірої зони» і у зворотному напрямку прикордонники пропустили 142 людини і 56 транспортні засоби, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Відзначається, що бажаючих потрапити на непідконтрольну територію або виїхати з неї в Україну за день на КПВВ не зафіксували.

«Осіб, які прибули з тимчасово окупованої території Луганської області, або тих, які мали намір пройти туди, прикордонники не зафіксували», – сказано в повідомленні.

У повідомленні ДПСУ підтвердили відкриття КПВВ в односторонньому порядку, так як «окупаційна влада відмовилася відкрити контрольний пункт в’їзду-виїзду навпроти нього, демонструючи зневагу принципами моралі і нормами міжнародного права». На території КПВВ знаходяться шість модулів для перевірки транспортних засобів і два модулі – для перевірки пішоходів; для захисту персоналу КПВВ і проходять перевірку громадян від обстрілу на території КПВВ побудовані укриття.

Збройний конфлікт на сході України почався в квітні 2014 року. Бойові дії ведуться між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частина Донецької і Луганської областей.

31 березня 2016 року в Луганській області відкрили КПВВ «Золоте», однак його роботу майже відразу ж заблокували бойовики. Питання відновлення роботи пункту пропуску постійно піднімається на переговорах у Мінську.

Тристороння контактна група на засіданні 4 жовтня 2017 року підтримала ініціативу про відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте» 20 жовтня, але цього не сталося.

15 листопада 2017 року представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що бойовики «ЛНР» заявили про намір блокувати КПВВ «Золоте», поки в Станиці Луганській не буде відведена важка техніка.

23 березня Геращенко повідомила, що українська сторона 24 березня має намір відкрити «Золотий». Зі свого боку, ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» з боку окупованій території відкриється тільки після прийняття узгодженого рішення» між Києвом і «владою ЛНР».

23 березня українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі заявила, що російська окупаційна адміністрація навмисно блокує відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте».