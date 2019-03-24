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У ДПСУ відзвітували про перший день роботи КПВВ «Золоте»

24.03.2019

У Державній прикордонній службі України відзвітували про перший день функціонування контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте»; так, за перший день роботи, 24 березня, з «сірої зони» і у зворотному напрямку прикордонники пропустили 142 людини і 56 транспортні засоби, повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

Відзначається, що бажаючих потрапити на непідконтрольну територію або виїхати з неї в Україну за день на КПВВ не зафіксували.

«Осіб, які прибули з тимчасово окупованої території Луганської області, або тих, які мали намір пройти туди, прикордонники не зафіксували», – сказано в повідомленні.

У повідомленні ДПСУ підтвердили відкриття КПВВ в односторонньому порядку, так як «окупаційна влада відмовилася відкрити контрольний пункт в’їзду-виїзду навпроти нього, демонструючи зневагу принципами моралі і нормами міжнародного права». На території КПВВ знаходяться шість модулів для перевірки транспортних засобів і два модулі – для перевірки пішоходів; для захисту персоналу КПВВ і проходять перевірку громадян від обстрілу на території КПВВ побудовані укриття.

Збройний конфлікт на сході України почався в квітні 2014 року. Бойові дії ведуться між Збройними силами України та проросійськими бойовиками, які контролюють частина Донецької і Луганської областей.

31 березня 2016 року в Луганській області відкрили КПВВ «Золоте», однак його роботу майже відразу ж заблокували бойовики. Питання відновлення роботи пункту пропуску постійно піднімається на переговорах у Мінську.

Тристороння контактна група на засіданні 4 жовтня 2017 року підтримала ініціативу про відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте» 20 жовтня, але цього не сталося.

15 листопада 2017 року представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що бойовики «ЛНР» заявили про намір блокувати КПВВ «Золоте», поки в Станиці Луганській не буде відведена важка техніка.

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23 березня Геращенко повідомила, що українська сторона 24 березня має намір відкрити «Золотий». Зі свого боку, ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник заявив, що контрольний пункт в’їзду-виїзду «Золоте» з боку окупованій території відкриється тільки після прийняття узгодженого рішення» між Києвом і «владою ЛНР».

23 березня українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі заявила, що російська окупаційна адміністрація навмисно блокує відкриття контрольного пункту в’їзду-виїзду «Золоте».

 

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