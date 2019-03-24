ДБР затримало двох фіскалів-хабарників з Одеської області

Двоє державних ревізорів-інспекторів Державної фіскальної служби в Одеській області затримано за підозрою в отриманні хабара від суб’єкта підприємницької діяльності.

«За попередньою інформацією, посадові особи ГФС вимагали та отримали від підприємця неправомірну вигоду в сумі 30 тис. гривень за зменшення суми штрафних санкцій, які були нараховані за результатами перевірки дотримання касової дисципліни суб’єкта підприємницької діяльності», — зазначили в ГБР.

Зазначену суму хабара ревізори-інспектори отримали особисто і були затримані в порядку ст. 208 КПК України.

«Слідчими ДБР вирішується питання про повідомлення їм про підозру у ч. 3 ст. 368 ККУ — «одержання неправомірної вигоди, вчинене посадовою особою», — йдеться в повідомленні.