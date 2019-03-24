Чому хочеться солодкого: дієтологи назвали головні причини

Дієтолог розповіла, чому виникає бажання їсти солодке і як від нього позбавитися.

Альбіна Комісарова зазначає, що від солодощів повністю відмовлятися не варто. Про це пише «24tv».

Дефіцит швидких вуглеводів призводить до слабкості, дратівливості, апатії, зниження мотивації і зривів. При цьому не варто перевищувати норму. Для кожного вона різна, але в середньому це до 50 грамів на добу, це еквівалентно 10 чайних ложок.

1. Звичка

Головна причина, чому хочеться з’їсти солодкого після основного прийому їжі це те, що ми звикли так робити. Чай з печивом після основного прийому їжі, солодке як заохочення за те. Дуже небезпечна звичка що доїдати, це зміцнилася у свідомості.

Відмовлятися від цього можливо, але потрібно це робити поступово. Солодке варто обмежити одним прийомом їжі і після обіду. Зменшити кількість солодкого (не 3 печива, а 1, не п’ять цукерок, а дві). А після їжі варто почистіть зуби і взяти жуйку.

2. Дефіцит вуглеводів в раціоні

Якщо вашому організму не вистачає вуглеводів, то він буде шукати їх у швидкій формі (солодощі). Почнете їсти протягом дня макарони, крупи, хліб. Це зменшить бажання вживати інші солодкі продукти.

3. Обмеження в їжі

Якщо ви сидите на строгій дієті і цукор для вас – це наркотик і смерть, то через кілька днів ви з’їсте повністю шоколадку. Обмеження повинні бути розумними, не варто впадати у фанатизм.

4. Ефект задоволення

Коли ми з’їдаємо солодке, то це дає нам позитивні емоції, почуття задоволення. Дієтолог радить заповнювати ці емоції фільмами, книгами, прогулянкою, сексом, ванни з піною або тим, що ви любите.

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Суспільство

Також солодощі можуть бути не тільки шкідливими, але і корисними. Але мова йде не про будь-солодкому, а про конкретний продукт — какао. Американські вчені прийшли до висновку, що воно позитивно впливає на нервові клітини. Какао покращує настрій: в ньому міститься триптофан, який дає мозку сигнал розслабитися.

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