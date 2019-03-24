Лікарі розповіли про наслідки куріння вейпов: загрожує смертельною недугою

Куріння електронних сигарет на 25 відсотків підвищує шанс розвитку ішемічної хвороби серця.

Вживання курильних сумішей з допомогою електронних сигарет або вейпов підвищує ризик розвитку депресії та інфаркту. Відповідний висновок на підставі проведеного дослідження зробили медики з США. Вони мають намір представити їх на щорічному конгресі Американського коледжу кардіології, проведення якого заплановано в Новому Орлеані, повідомляє портал ktk.kz.

В дослідженні були використані дані Національного дослідження соціального здоров’я, проведеного в США. Зокрема, медики використовували показники за 2014, 2016 та 2017 роки. Серед 96 467 американців були порівняні показники тих, хто палить звичайні сигарети, вейпы або не курить взагалі.

Куріння електронних сигарет на 25 відсотків підвищує шанс розвитку ішемічної хвороби серця

Виявилося, що куріння електронних сигарет на 25 відсотків підвищує шанс розвитку ішемічної хвороби серця, на 34 відсотки — ризик інфаркту та на 55 відсотків — депресії або тривожних станів. Медики наголосили, що при відсутності інших факторів ризик розвитку інфаркту у людей, що палять електронні сигарети, становить 56 відсотків.

Раніше повідомлялося, що вейпинг визнали смертельно небезпечним. Курці електронних сигарет істотного підвищується ризик розвитку інфаркту та депресії. До такого висновку прийшли американські дослідники під керівництвом Мохиндера Виндхьяла з Школи медицини Канзаського університету.

Токсичність пари впливає терміну служби вейпа і напруга акумулятора

Ні для кого не секрет, що куріння дуже шкідливе для здоров’я. Ця звичка призводить до незворотних наслідків і смертельних захворювань. Багато люди залежні від куріння та вдаються до методів, щоб позбутися цієї залежності.

Так, дослідження показали, що у вейперов зростає ризик розвитку ішемічної хвороби серця, інфарктів і депресії порівняно з тими, хто не користується електронними сигаретами.

Автори використовували дані опитувань Національного дослідження стану здоров’я (National Health Interview Survey) за 2014, 2016 та 2017 роки, в яких брали участь 96467 американців.

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Суспільство

Електронна сигарета складається з акумулятора, датчика, який визначає тиск повітря, мікросхеми, контейнера для рідини і випарника. В ході досліджень, медики припустили, що вживання чистого нікотину, без смол, продуктів горіння і концентратів, які містяться в електронній сигареті не альтернативна заміна звичайного тютюну.

Токсичність пари впливає терміну служби вейпа і напруга акумулятора. Чим довше ви користуєтеся електронною сигаретою і чим потужніший акумулятор, тим більше негативного впливу вона чинить на організм.

Японські вчені оприлюднили результати перевірок електронних сигарет, згідно з яким вдалося довести, що пар випускається пристроєм містить два виду хімічних сполук, який провокує утворення ракових захворювань. А вчені з Англії змогли довести, що куріння електронної сигарети не позбавить від залежності від звичайної сигарети.

Нагадаємо, що вейп виявився менш канцерогенним, ніж звичайні сигарети.

Раніше Hyser повідомляв, що медики розповіли про небезпеку електронних сигарет.

Також Hyser писав, що вчені назвали шкідливу звичку, яка може залишити людину без зору.