Ноутбук MacBook Pro пройшов нестандартний тест на міцність

Популярний американський видеоблогер підставив під удар трійцю ноутбуків MacBook Pro.

«Розстріл» проводився з луків різної потужності, а також арбалета. Про це пише «internetua».

Видеоблогер Едвін Саркисьян регулярно бавиться з різними видами зброї, а тепер він вирішив перевірити на міцність і MacBook Pro.

Моделі, м’яко кажучи, не дуже свіжі, але, ймовірно, в цьому їх плюс — корпус товстий і, значить, більш міцний. Найцікавіше було спостерігати за тим, що зробить з комп’ютерами арбалет, здатний випускати стрілу зі швидкістю понад 110 метрів в секунду (залежить від зарядженого «болта») і варіюється від 360 до 390 fps.

Також в кадр в певний момент потрапляє великий пес. Він махає хвостом і задоволений тим, що відбувається.

Нагадаємо, що перевірили на міцність та іншу популярну техніку. Серед них виявився і популярний Xiaomi Mi 9. Компанія заявила, що замість традиційного загартованого скла в Xiaomi Mi 9 застосований стійкий до подряпин сапфіровий аналог.

Тестові стіки показали, що подряпини на об’єктиві залишаються вже на шостому рівні, тобто на тому, що завдає шкоди Gorilla Glass. Однак спеціальний прилад визначив, що Xiaomi не обманює – це дійсно сапфірове скло, проте не найвищої якості.

В цілому смартфон назвали міцним флагманом, підкресливши, що дрібні вади можуть бути прощені за рахунок економії декількох сотень доларів в порівнянні з iPhone або Samsung Galaxy.

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Економіка

Фахівці страхової компанії SquareTrade роздобули всі три флагманські моделі лінійки Samsung Galaxy S10 і провели для них традиційний дроп-тест. Всі три смартфона (Galaxy S10, S10+ і S10e) отримали серйозні пошкодження після падіння на бетон з висоти людського зросту — 1,8 м. в результаті падіння на склі з’явилися тріщини, екран розбився, а на торцях і кутах були сколи.

Справедливості заради потрібно відзначити, що такі падіння не витримували і попередні покоління Galaxy S, iPhone Xs і iPhone Xs Max. Тому, віддавши за новенький гаджет всі свої заощадження, будьте акуратні і побережіть його.

Нагадаємо, що Xiaomi Redmi Note 7 не зміг витримати простий краш-тест.

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