Чоловікам на замітку: чотири ради, як одружитися і знайти щастя

Дуже часто молоді люди замислюються про те, як одружитися, щоб потім не пошкодувати, як не помилитися і вибрати саме ту саму і як не зробити цей крок занадто швидко або ж і зовсім спізнитися.

Блогер Роман Савочка поділився своїми особистими секретами вдалого одруження, які стануть в нагоді будь-якому чоловікові. Ця схема складається всього з 4 рекомендацій, дотримуючись яких кожен зможе знайти щастя, пише портал znaj.ua.

Перша порада — одружитися якомога раніше, як би дивно це не звучало. Роман пише, що він одружився в 25 і вважає, що це було запізно.

«Я не міг одружитися раніше, так як моя майбутня дружина в той час була ще не повнолітньою» — ділиться він.

Ми з часом старіємо, і тому не потрібно в пік сексуальності жити одному

Роман каже, що нема чого ходити і страждати хіттю, займатися рукоблудством, якщо є можливість одружитися раніше. Ще однією причиною «за» є те, що всі ми з часом старіємо, і тому не потрібно в пік сексуальності жити одному.

Друга порада — ставити сім’ю вище кар’єри. Блогер вважає, що отримувати освіту та будувати кар’єру, будучи одруженим — набагато легше. По-перше, це вигідно фінансово, тому що сімейні пари платять менше податків і мають більше пільг. По-друге, це відверне вас від зайвих і непотрібних спокус і афер. А по-третє — завжди є підтримка і розуміння, що дають ще більше сил для нових звершень.

«Отримувати освіту та будувати кар’єру, будучи одруженим, — значно легше»

Третім радою для чоловіків є те, що не потрібно готуватися до шлюбу. Адже у багатьох є відмовка «я морально не готовий до одруження» — це помилка. Роман каже, що це те ж саме, що і плавати. Адже ми вчимося плавати у воді. Ми вчимося тільки на свій досвід і, чим раніше — тим краще.

І останнім за рахунком, але не за важливістю є рада зберігати себе в сексуальному чистоті.

«Світ сурмить про те, що змінювати партнерів це модно… Але немає нічого більш принизливого для людини, як скотитися до рівня тварини і постійно шукати собі нових партнерів для спаровування.» — наполягає блогер.

Раніше повідомлялося, що американські вчені після дослідження даних про здоров’я 127 545 чоловіків із США, дійшли висновку, що одруження допомагає сильній статі зберегти здоров’я. А деяких випадках призводить до появи зайвої ваги.

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Дослідники вивчили показники здоров’я американців старше 18 років. Серед більше 100 тисяч добровольців, 58% були одруженими, 10% жили далеко від своїх дружин або були розведені, 6% овдовіли, 19% ніколи не були одруженими, ще 5% з добровольців – жили в цивільному шлюбі.

По завершенню моніторингу здоров’я цих представників сильної статі, вчені оприлюднили результати. Виявилося, що стан здоров’я у одружених чоловіків куди краще, ніж у тих, хто не перебуває у шлюбі або належить до інших вищезазначеним категоріям.

Фахівці відзначили, що в першу чергу це стосувалося шкідливих звичок. Наприклад, серед одружених чоловіків менше тих, хто курить. Також вони рідше вживають алкоголь, а якщо і роблять це, то їх дози менше. Вчені також встановили, що подружжя вели більш активний спосіб життя, ніж неодружені чоловіки. Все це, як відомо впливає на загальний стан здоров’я.

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