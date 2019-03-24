Голландці створили перші в світі «веганські кросівки»

Голландський бренд взуття Mercer Amsterdam випустив «веганські кросівки», які виготовлені з перероблених листя ананасового дерева.

Таким чином, голландці вирішили «врятувати» планету і зробити це стильно, пишуть bykvu.

3Мы великі прихильники екологічно чистої моди, яка виглядає добре. А хто не хоче врятувати планету і зробити це стильно? Голландський бренд взуття Mercer Amsterdam допомагає нам зробити це з допомогою кросівок з ананаса», — кажуть творці взуття, називаючи її «першими в світі веганскими кросівками».

«Pinatex зроблений з волокон листя ананаса. Ці листя видобуваються з урожаю ананасів, тому сировину не вимагає додаткових екологічних ресурсів для виробництва», — відзначили в Mercer Amsterdam.

Сировину закуповують на Філіппінах у місцевих збирачів урожаю. Потім з нього створюють мікрофібру, що може стати альтернативою натуральної шкіри. І в результаті виходять кросівки.

Нагадаємо, що компанія Nike випустила кросівки, які самі зав’язують шнурки.

Вона розробила «розумні» кросівки для баскетболістів під назвою Adapt BB.

Субсидії «живими» грошима: стало відомо, яку суму отримають українці

Економіка

В першу чергу, кросівки самостійно зав’язують шнурки, і це їх головна особливість. Неозброєним оком самих шнурків не видно, але вони насправді є. За допомогою технології FitAdapt і різних сенсорів у взутті (акселерометр, гіроскоп, датчик температури) кросівки вміють налаштовувати шнурівку. Тобто якщо під час гри нога власника збільшилася через припливу крові — шнурки слабшають, коли приходить в норму — затягуються назад.

Керувати шнурівкою можна кнопками на кросівках або за допомогою спеціального додатка на смартфоні.

Також у Adapt BB є підсвічування, яку можна налаштувати на свій смак.

Усередині встановлений акумулятор ємністю 505 маг, який заряджається за 3 години без будь-яких проводів на спеціальній платформі. Одного заряду повинно вистачити на 10-20 днів.

Кросівки Adapt BB з’являться на полицях магазинів у лютому. Вартість однієї пари — $350.

Також Hyser писав, що «розумні» кросівки Nike відмовилися самі шнуруватися.

Раніше Hyser повідомляв, що компанія Samsung запатентувала «розумну» взуття, створену для бігових тренувань.

Нагадаємо, що чіпування людей вже почалося.