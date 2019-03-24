Канал Коломойського виправдав шоу Зеленського в «день тиші»: він там актор, а не кандидат

У передачах, які будуть транслювати на телеканалі «1+1» в «день тиші» 30 березня, кандидат в президенти Володимир Зеленський не бере, а в архівний випуск «Вечірнього Кварталу» бере участь як «актор, а не кандидат».

Так в прес-службі групи «1+1 media», що належить Ігорю Коломойському, пояснили заплановану на суботу трансляцію проектів «Студії Квартал 95».

«Медіагрупа вважає, що не порушує законодавство, показуючи Зеленського — актора, так само як і канали групи «1+1 media» або інші канали можуть транслювати події за участю президента при виконанні обов’язків глави держави, наприклад, під час міжнародних зустрічей», — заявили на «1+1».

На телеканалі заявили, що програмна сітка «не адаптується під рекламу жодних політичних сил і не зазнає кардинальних змін вже кілька років».

«Студія Квартал 95» є довгостроковим партнером телеканалу, з яким був укладений договір на декілька років виробництві продуктів на замовлення «1+1». Середня тривалість ефірного часу істотно не змінювалася. … Серед передач, які стоять в програмі на 30 березня, «Розсміши коміка» та «Чистоньюз» — без участі кандидата в президенти, а випуск «Вечірнього Кварталу» в цій день — архівний, і Зеленський там виступає в якості актора, а не кандидата» , — заявили в медіахолдингу.